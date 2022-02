Sachbeschädigung am Verkehrsübungsplatz in Krumbach

Eine Garagentüre wurde am Verkehrsübungsplatz in Krumbach eingetreten und die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Am Verkehrsübungsplatz in der Lichtensteinstraße in Krumbach hat eine bislang unbekannte Person die Türe einer Garage eingetreten.

Krumbacher Verkehrsübungsplatz: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Wer Hinweise auf einen Täter oder die Täterin geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)