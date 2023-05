Krumbach

vor 17 Min.

Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Krumbach

Eine Autofahrerin parkt ihren Wagen in Krumbach in der Michael-Faist-Straße. Als sie zurückkommt, entdeckt sie frische Kratzspuren am Auto.

Auf dem Parkplatz eines Automobilzulieferers in der Michael-Faist-Straße in Krumbach ist es am Freitag zwischen 6 Uhr und 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Laut Polizei parkte eine 28-Jährige ihren Wagen auf dem Parkplatz, ehe sie frische Kratzspuren an der rechten hinteren Fahrzeugtüre feststellte. Hinweise zum Tatgeschehen bittet die Polizei Krumbach unter der Teelefonnummer08282/905-0. (AZ)

