Krumbach: Sachen zum Lachen

Krumbach

Sachen zum Lachen

Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider bringen AWO Senioren und Gäste zum Lachen.
Von AWO Ortsverein Krumbach
    Die Schauspieler Jürgen Wegscheider und Eleonore Daniel.
    Die Schauspieler Jürgen Wegscheider und Eleonore Daniel. Foto: AWO OV KRU

    Die beiden Schauspieler Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider machten mit ihren "Sachen zum Lachen" den AWO-Senioren-Kaffeetreff in Krumbach zur Kleinkunstbühne. Neben Kaffee und Kuchen sorgten diese mit ihrer satirisch-heiteren Lesung bei Bewohnern des Seniorenheimes und den Besuchern des Kaffeetreffs für eine Stunde Ablenkung und Heiterkeit. Mit hintergründigen Gedichten und Geschichten brachten die beiden Schauspieler die Anwesenden nicht nur einmal zum Lachen. Alle waren mehr als zufrieden.

