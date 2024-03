Sachschaden nach Verkehrsunfall mit Rettungswagen in Krumbacher Innenstadt

In der Krumbacher Innenstadt kommen sich ein Rettungswagen, der sich auf Anfahrt zu einem Einsatz befindet, und ein Auto in die Quere. Es entsteht ein Sachschaden.

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall in der Babenhauser Straße ereignet. An der Kreuzung Babenhauser Straße und Marktplatz fuhr laut Polizeibericht ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen und bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 5.500 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)