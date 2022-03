Noch viele offene Fragen zur Sanierung der Krumbacher Bahnhofstraße

Plus Einige Punkte zur Sanierung der Krumbacher Bahnhofstraße sind noch unklar. Eine Sache soll sich für Autofahrer aber nicht ändern.

Ein Teil der Krumbacher Bahnhofstraße soll in der zweiten Jahreshälfte, frühestens ab Sommer 2022, saniert werden. Das werden vor allem Autofahrer spüren, wenn der Abschnitt vom Krumbacher Bahnhof bis zum Kreisverkehr am Toom-Baumarkt erneuert wird. Denn die Deckschicht der Straße wird erneuert, aber die Bauarbeiten greifen tiefer.