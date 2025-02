Baustellen im Stadtgebiet: Die Krumbacher Ortsdurchfahrt wird erneuert

Das Staatliche Bauamt, die Stadt und die Stadtwerke Krumbach planen in den Sommermonaten 2025 gemeinschaftlich eine Erhaltungsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt von Krumbach. Die Bauarbeiten finden im Zuge der B300-Sanierung im Bereich Bahnhofstraße und Luitpoldstraße statt.

Hierbei wird die Fahrbahndecke der Bundesstraße von der Einmündung der Lichtensteinstraße bis zur Einmündung der Nattenhauser Straße erneuert, die derzeit provisorische Querungsinsel für Fußgänger auf Höhe des Ärztehauses barrierefrei ausgebaut, die Lichtsignalanlage an der Einmündung der Ulmer Straße ausgetauscht, die Wasserleitung mitsamt Hausanschlüssen neu gebaut, der Mischwasserkanal in Teilbereichen ertüchtigt sowie abschließend die Asphaltdeckschicht des städtischen Busbahnhofs erneuert. Die Telekom arbeitet zudem am Ausbau des Glasfasernetzes. Das teilt das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung mit.

Wasserleitung wird im Bereich der Bahnhofstraße komplett erneuert

Die Arbeiten werden in mehreren aufeinander abgestimmten Bauphasen und Bauabschnitten durchgeführt und stellen sich wie folgt dar.

Wasserleitung und Kanal werden in der Bahnhofstraße zwischen den Einmündungen der Lichtensteinstraße und der Dr.-Rothermel-Straße in zwei Bauabschnitten ab Mitte Juni saniert. Die Wasserleitung wird im genannten Bereich komplett erneuert und sämtliche Hausanschlüsse werden umgeschlossen. Die Ertüchtigung des Kanals erfolgt grabenlos. Die Telekom wird in dieser Zeit im Baubereich ihr Leitungsnetz für den Glasfaserausbau vorbereiten.

Die Arbeiten an Wasserleitung und Kanal sollen im ersten Bauabschnitt von der Ulmer Straße bis zur Dr.-Rothermel-Straße bis zum Beginn der Sommerferien unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße stattfinden, wobei die Fahrtrichtung Nord-Süd stadteinwärts auf der östlichen Fahrspur erhalten bleibt. Um den Verkehrsfluss gewährleisten zu können, wird ein Halteverbot entlang der Bahnhofstraße und der Luitpoldstraße notwendig. Die Fahrtrichtung durch Krumbach in Süd-Nord-Richtung wird über die Südstraße und Burgauer Straße umgeleitet, so Henrik Vosdellen vom Bauamt.

Die Jochnerstraße bleibt während der gesamten Bauarbeiten für den Lkw-Verkehr gesperrt. Auch hier werden stellenweise Halteverbote angeordnet, um die Übersichtlichkeit und Sichtweiten zu verbessern.

Nach Fertigstellung der Wasserleitung im ersten Bauabschnitt folgt Anfang der Sommerferien die Erneuerung der Fahrbahndecke der Bundesstraße in diesem Bereich. Die dazu notwendigen Fräs- und Asphaltarbeiten können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Anschließend ist vorgesehen, bis zum Ende der Sommerferien die Wasserleitung im zweiten Bauabschnitt zwischen Lichtensteinstraße und Ulmer Straße auszutauschen. Zeitgleich wird die Ampelanlage an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bahnhofstraße neu errichtet, die Querungsinsel in der Bahnhofstraße barrierefrei und fest eingebaut sowie die Bundesstraße B300 in diesem Abschnitt erneuert. Für die Arbeiten muss dieser Bereich der Bundesstraße voll gesperrt werden.

So bleibt das Ärztehaus in Krumbach erreichbar

Die Zuwegung zum Ärztehaus kann fußläufig oder über den Parkplatz am Ärztehaus erfolgen. Der Bereich des Omnibusbahnhofes wird im genannten Zeitraum einspurig in Nord-Süd-Fahrtrichtung für den Verkehr freigegeben. Die Süd-Nord-Umleitung erfolgt weiterhin wie im ersten Bauabschnitt über die Südstraße und Burgauer Straße. Zeitgleich wird eine großräumige Umleitung westlich der Stadt über Nattenhausen und Breitenthal ausgeschildert.

Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ist die Erneuerung der Asphaltdeckschicht des Omnibusbahnhofes vorgesehen.

Voraussichtlich für Anfang April wird die Stadt Krumbach die direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibenden zu einer Anliegerversammlung im Stadtsaal einladen. Im Rahmen der Veranstaltung werden Staatliches Bauamt, Stadt und Stadtwerke die Maßnahme erläutern, Grundstückserreichbarkeiten aufzeigen und Fragen beantworten.

Rund um die geschilderte Sanierung der Ortsdurchfahrt finden im sowie um das Stadtgebiet Krumbach dieses Jahr weitere Straßenbauprojekte statt.

Im Frühjahr wird das Staatliche Bauamt Krumbach zunächst den Ausbau der B300 südlich von Krumbach Richtung Ebershausen fertigstellen. Hier stehen insbesondere noch Restarbeiten in den Seitenbereichen sowie Arbeiten am Radweg aus. Der straßenbegleitende Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg muss hierfür kurzzeitig nochmal gesperrt und umgeleitet werden.

Im Zeitraum zwischen Anfang April bis Anfang Juni ist zudem eine rund sechswöchige Fahrbahndeckenerneuerung der Bundesstraße B 16 zwischen dem Bleicher Berg und Höselhurst unter Vollsperrung der Bundesstraße sowie des parallel verlaufenden Geh- und Radwegs vorgesehen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über das Kammeltal umgeleitet.

Die Stadt Krumbach führt während der Pfingstferien Asphaltsanierungsarbeiten im Einmündungsbereich der Stettiner Straße in die Burgauer Straße durch. Hier wird während der Pfingstferien eine Einengung mit zeitweiliger Ampelregelung notwendig.

In der zweiten Jahreshälfte 2025 nach den Sommerferien und nach Abschluss der innerörtlichen Maßnahmen ist darüber hinaus die Errichtung einer Linksabbiegespur auf der B300 hin zum Krumbad in Verbindung mit dem Neubau der Bushaltestellen und einer beleuchteten Querungshilfe in diesem Bereich geplant sowie zeitlich parallel die Erneuerung der Fahrbahndecke der Bundesstraße bei Edenhausen. Für diese Arbeiten muss die B300 ebenfalls dann einige Wochen gesperrt werden. (AZ)