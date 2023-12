Krumbach

18:00 Uhr

Sarah-Maria Fendt stellt in Krumbach ihre Arbeit zur Krebsforschung vor

Sarah-Maria Fendt (mit Blumenstrauß) referierte am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach zu ihrer Forschung.

Plus Die ehemalige Schülerin des Simpert-Kraemer-Gymnasiums hat jetzt eine Professur in Belgien. In Krumbach referiert sie zu ihrer Forschung und zu ihrer Laufbahn.

Von Nele Mayer Artikel anhören Shape

Als ehemalige Schülerin besuchte Sarah-Maria Fendt jetzt das SKG in Krumbach und berichtete im Rahmen einer Veranstaltung des Vereins der ehemaligen Schüler von ihrer Karriere und ihrer Krebsforschung in Belgien. Ihren Vortrag beginnt Fendt, die ihre Wurzeln in Oberrohr hat, mit schockierenden Zahlen: Alle 47 Sekunden verstirbt weltweit eine Frau an Brustkrebs.

Nachdem die wissbegierige Schülerin am Simpert-Kraemer Gymnasium in Krumbach ihr Abitur mit den Leistungsfächern Mathematik und Chemie absolvierte, begann sie im selben Herbst ihr Studium an der Technischen Universität (TU) in München. Anfänglich entschied sie sich für das Studium im Chemieingenieurswesen, wechselte jedoch dann zur Biochemie. Ihren Wechsel begründete sie jedoch nicht mit einem fehlenden Interesse an ihrem ersten Studienfach, sie wollte vielmehr „die Chemie des Lebens verstehen“, so Fendt. Ihre Forschung begann sie mit der näheren Betrachtung des Stoffwechsels von Hefe. Sie promovierte sie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich in der Schweiz und widmete sich dem Backhefestoffwechsel. Da die Hefe einen wichtigen und möglicherweise Erfolg bringenden Untersuchungsgegenstand in der Biotechnologie darstellt, entschied sie sich, die an Hefepilzen gewonnenen Erkenntnisse zu übertragen. Daher wandte sie sich einem ihrer weiteren Interessensfelder zu: der Medizin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen