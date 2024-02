Sattelzug beschädigt Glasdach am Bahnhof in Krumbach

Beim Wenden stößt ein Sattelzug gegen das Glasdach der Haltestelle am Krumbacher Bahnhof. Ein Zeuge beobachtet den Vorgang.

Am Dienstag um 7.14 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Führer eines Sattelzuges auf der Bushaltefläche beim Bahnhof in Krumbach wendete. Hierbei stieß er mit seinem Auflieger gegen das Glasdach der Haltestelle und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher fuhr anschließend auf das Gelände einer in der Nähe liegenden Firma. Dort trafen die Beamten den 49-Jährigen an, wie die Polizei mitteilte. Der Gesamtschaden wurde mit 1250 Euro angegeben. Da der Lenker des Sattelzuges keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung an. (AZ)