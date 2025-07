Sattelzugfahrer zieht Auto ein Stück mit

Am Freitag ist im Höllgehau in Krumbach ein kurioser Verkehrsunfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 9.25 Uhr ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit seinem Gespann vom Kreisverkehr kommend nach rechts auf einen Parkplatz im Höllgehau einbiegen. Dabei übersah er eine links von ihm wartende 77-jährige Fahrerin in ihrem Wagen und verhakte sich beim Einscheren in den Parkplatz mit seiner Stoßstange im linken Kotflügel des Autos. Dieses wurde dadurch ein kurzes Stück mitgezogen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5100 Euro. (AZ)

