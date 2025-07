Sauberes Krumbach

Im Rahmen der Alltagskompetenzwoche waren mehr als 70 Siebtklässler der Mittelschule Krumbach unterwegs, um ihre Stadt ein Stück sauberer zu machen – und dabei jede Menge über Abfall und Recycling zu lernen. Zwei Stunden lang schwärmten die Jugendlichen in kleinen Gruppen aus und sammelten Müll im Stadtgebiet. Was dabei alles zusammenkam, überraschte viele: von Verpackungen, Gläsern und Felgen bis hin zu Unterhosen und unzähligen Zigarettenkippen. „Eine einzige Kippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser verschmutzen – das wussten die meisten vorher nicht“, erklärte Claus Brückmann.

Anschließend ging es weiter zum Wertstoffhof Krumbach, wo die Schülerinnen und Schüler von Frau Renzhofer und Frau Anleitner vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb durch die Anlage geführt wurden. Dort erfuhren sie nicht nur, wo der ganze gesammelte Müll landet, sondern auch viele interessante Fakten: So ist der Wertstoffhof Krumbach mit rund 8.000 Besuchern im Monat der am stärksten frequentierte im Landkreis. Am meisten angeliefert werden Grünschnitt und Sperrmüll – in Spitzenzeiten füllen sich die Container täglich.

Besonders eindrucksvoll war auch der Blick in die Bücherbörse. Hier dürfen sich Besucher kostenlos Bücher mitnehmen – ein nachhaltiger Beitrag gegen Verschwendung. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viel organisiert werden muss, nur damit unser Müll richtig entsorgt wird“, meinte eine Schülerin nach der Führung. Zum Abschluss erhielt jeder noch eine grüne Brotzeitdose als kleines Dankeschön vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb. „Es war schön zu sehen, wie motiviert unsere Schülerinnen und Schüler mitgearbeitet und dabei viel gelernt haben. Das war eine tolle Aktion für unsere Stadt und fürs Bewusstsein“, fasste Lehrer Maximilian Behrends den Vormittag zusammen. Mit neuen Eindrücken und etwas müde, aber zufrieden, kehrten die Siebtklässler schließlich zurück in die Schule.

