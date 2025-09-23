Icon Menü
Krumbach: Schaufel statt Büro

Krumbach

Schaufel statt Büro

Acht Mitarbeiter der Firma Kardex setzten sich kürzlich für die Grundschule Krumbach ein und verwandelten einen Teil des Pausenhofes.
Von Carina Schur für Grundschule Krumbach
    Von rechts: Schulleiterin Simone Micheler, Mitarbeiter der Firma Kardex, links Elternbeiratsmitglied Kathrin Halama.
    Von rechts: Schulleiterin Simone Micheler, Mitarbeiter der Firma Kardex, links Elternbeiratsmitglied Kathrin Halama. Foto: Grundschule Krumbach

    Acht Mitarbeiter der Firma Kardex tauschten neulich Büro oder Produktionshalle gegen Schaufel und Motorsäge und entforsteten am KarMA-Day (Kardex-Mitarbeiter-Tag) einen Teil des Pausenhofes der Grundschule Krumbach, damit dieser neu angelegt werden kann. Seit Jahren bietet die Firma Kardex ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte für diesen Tag selbst vorzuschlagen, zu wählen und sich dann an z.B. Schulen, Kindergärten oder auch Tierheimen im Sinne des Teambuildings mit einzubringen. In Krumbach wurden die fleißigen Helfer während ihrer Arbeit vom Elternbeirat bewirtet.

