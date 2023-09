Krumbach

vor 38 Min.

Scheiben an der Fachakademie werden demoliert

Die Polizei sucht nach Einbruch an der Fachakademie am Burgberg in Krumbach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr zwei Scheiben an der Fachakademie am Burgberg in Krumbach. Eine Scheibe wurde komplett zerstört, die zweite wies laut Bericht der Polizei einen Sprung auf. Zum Tatwerkzeug können keine Aussagen getroffen werden. Der Sachschaden wurde mit circa 400 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich an die Polizei Krumbach, 08282/905-111, wenden. (AZ)

