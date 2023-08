Krumbach

Schlechter Scherz: Bombenalarm in Krumbach hat ein Nachspiel

Plus Ein Mann hat in Krumbach eine Bombenattrappe vor die Türe eines Bekannten gelegt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Von Oliver Wolff

Aus einem schlechten Scherz wurde am Wochenende in Krumbach bitterer Ernst. Wie berichtet, ging am Samstagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Burgauer Straße bei der Polizei ein Notruf von einem Bewohner ein, der vor seiner Türe einen verdächtigen Gegenstand vorfand, der einer gebastelten Bombe ähnelte. Wie sich später herausstellte, hatte sich ein Bekannter einen schlechten Scherz erlaubt und wollte den Bewohner wohl erschrecken. Auch wenn es sich nur um eine völlig ungefährliche Bombenattrappe handelte, hat die Aktion ein Nachspiel. Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt.

Polizeieinsatz in Krumbach könnte für Scherzbold teuer werden

Bei der Attrappe handelt es sich laut Polizei um eine Batterie mit mehreren Drähten. Eine Überprüfung durch eine Polizeistreife und eine weitere Abklärung mit Experten der Technischen Sondergruppe des Landeskriminalamtes in München erfolgte. Wie Oberkommissarin Isabel Schreck von der Pressestelle des Präsidiums Schwaben Süd/West nun mitteilt, werde aktuell eine Kostenerhebung geprüft, um dem Verursacher den Einsatz in Rechnung zu stellen.

