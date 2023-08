Schlechtes Wetter schränkt Krumbacher Wochenend-Events stark ein

Die Unwetter-Schäden im südlichen Landkreis Günzburg halten sich aber im Gegensatz zu benachbarten Regionen glücklicherweise in Grenzen.

Der Bartholomä-Markt gilt traditionell als "der" Krumbacher Markt des Jahres. Doch wenn das Wetter einfach nicht mitspielen mag, hält sich auch der Besucherandrang in Grenzen. Der Markt in der Innenstadt wurde ebenso wie das Streetfood-Festival im benachbarten Stadtgarten durch das Regenwetter stark eingeschränkt. Am Samstagabend gab es im Landkreis Günzburg einen Gewittersturm. Anders als im Raum Augsburg-Kissing oder im Unterallgäu hielten sich die Schäden aber insgesamt in Grenzen.

Auch das Streetfood-Festival im Krumbacher Stadtgarten wurde durch das schlechte Wetter eingeschränkt. Foto: Peter Bauer

Kreisbrandrat Stefan Müller berichtete auf Anfrage unserer Redaktion von rund 20 Feuerwehreinsätzen im Landkreis. Einige Keller seien vollgelaufen, einige Bäume (unter anderem im Bereich Obergessertshausen) umgeknickt. Aber die Schäden seien weit geringer gewesen als in verschiedenen benachbarten Regionen. Die Krumbacher Feuerwehr war am Samstag in Loppenhausen im Einsatz.

Ein nicht mehr gewohntes "Bild in Grau": Die Krumbacher Innenstadt mit der Kirche St. Michael an diesem Wochenende. Foto: Peter Bauer

Angesichts dieser mäßigen Wetterbedingungen war rasch klar, dass der Bartholomä-Markt und das Streetfood-Festival nicht die erhoffte Anziehungskraft entwickeln konnten. Klemens Ganz (bei der Krumbacher Werbegemeinschaft seit vielen Jahrzehnten auf eine vielfältige Weise aktiv) war bereits am Sonntagvormittag in der Stadt unterwegs. Mit Blick auf den Markt habe es etliche Absagen gegeben, berichtete er. Das sei mit Blick auf das Wetter keine Überraschung. Die Besucherinnen und Besucher, die sich einfanden, schlenderten dann aber in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag mit guter Laune durch die Stände.

Lesen Sie dazu auch