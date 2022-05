Schlichter verletzen sich bei Streit in Krumbacher Bar

Zwei Freunde diskutieren in der Nacht auf Samstag hitzig miteinander. So hitzig, dass zwei Personen, die versuchen zu schlichten, verletzt werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag diskutierten zwei Freunde in einer Bar in Krumbach so hitzig miteinander, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Zwei Unbeteiligte wollten schlichten und den 29- und den 39-Jährigen auseinanderhalten, sie gingen dazwischen.

Dabei verletzten sich die Schlichter. Die Krumbacher Polizei teilt mit, dass die Beteiligten alkoholisiert gewesen seien. (AZ)