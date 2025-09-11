Öffentliche Toiletten am Krumbacher Friedhof werden jetzt ganz geschlossen

Verschmutzungen, Beschädigungen, Vandalismus: Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten und Jahren Probleme mit den Toiletten auf den städtischen Friedhöfen in Krumbach. Nun hat die Stadt die Konsequenz gezogen: Die Türen der öffentlichen Toiletten bleiben geschlossen. Bis auf Weiteres, wie es seitens der Stadt dazu heißt.

In der Vergangenheit hatte es die Stadtverwaltung immer wieder mit teilweisen Sperrungen versucht. Erst im Januar wurden die Öffnungszeiten wieder eingeschränkt, unter anderem an den Wochenenden, wenn keine Mitarbeitenden der Stadt vor Ort waren, um nach dem Rechten zu schauen. Zuvor war die Sperrung zwischenzeitlich gelockert worden. Doch nun stehen Friedhofsbesucher erst einmal vor verschlossenen Türen. „Die öffentlichen Toiletten auf dem Westfriedhof und dem Ostfriedhof in Krumbach wurden in letzter Zeit erneut Opfer von Vandalismus und mutwilligen, massiven Zerstörungen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Ein Vorfall vor zwei Wochen, bei dem wieder massive Verschmutzungen und Beschädigungen festgestellt wurden, gab den Anstoß.

Schließung der öffentlichen Toiletten in Krumbach aufgrund von Vandalismus und Verschmutzungen

Ganz abgesehen davon, dass es für die Mitarbeitenden eine alles andere als angenehme Aufgabe ist, nach solchen Vorfällen sauberzumachen: Die Beseitigung der Schäden und die Reinigung der Toiletten verursachen für die Stadt regelmäßig zusätzliche Kosten. „Leider sieht sich die Stadt Krumbach aufgrund dieser Vorkommnisse gezwungen, die Toiletten auf den Friedhöfen bis auf Weiteres zu schließen“, schreibt die Stadtverwaltung und bittet um Verständnis für diese Maßnahme.

Wo finden Besucherinnen und Besucher öffentliche Toiletten in Krumbach?

Ausweichmöglichkeiten für Friedhofsbesucher, die ein dringendes Bedürfnis verspüren, gibt es kaum oder nur in einiger Entfernung von den Friedhöfen. Die einzige weitere öffentliche Toilette in Krumbach gibt es am Bahnhof, der am anderen Ende der Stadt liegt. Mehrere Betriebe machen zudem bei der „Nette Toilette“ Aktion mit, bei der Gaststätten ihre Toiletten kostenlos öffentlich zur Verfügung stellen und im Gegenzug einen Zuschuss zum Erhalt der Einrichtungen von der Stadt erhalten. Betriebe, die dabei sind, machen ihre Teilnahme an dem Konzept durch spezielle Aufkleber deutlich, auf denen auch angezeigt wird, ob die WCs barrierefrei sind und ob Wickelmöglichkeiten für Mütter bestehen. Außerdem gibt es eine eigene App zu dem Konzept, in der teilnehmende Lokale angezeigt werden.