Schottisches Highland-Gefühl beim Krumbacher Literaturherbst

Die Autorin Eva Fellner ist zu Gast im Krumbacher Bürgerhaus. Seit 2021 ist sie mit ihrer Highlanderin-Reihe erfolgreich.

Eingebunden in den Krumbacher Literaturherbst ist auf Einladung der Volkshochschule am Freitag, 20. Oktober im Krumbacher Bürgerhaus (Heinrich-Sinz-Straße 18, Beginn 19.30 Uhr) eine Autorenlesung der Schriftstellerin Eva Fellner.

Eva Fellner, geboren im oberbayerischen Murnau, liest aus ihrer Highlanderin-Reihe, die seit 2021 sehr erfolgreich im Buchhandel verkauft wird. In den drei bisher veröffentlichten Bänden erzählt die Autorin die Geschichte einer außergewöhnlichen Heldin inmitten der schottischen Unabhängigkeitskriege. In diesen spannenden historischen Abenteuerromanen wird das Leben einer jungen Frau in den historischen Kontext um den Schottenkönig Robert de Bruce eingewoben.

Die Männer entführen sie in den Orient

Bei einem Schiffsunglück gerät Enja in die Fänge von Menschenhändlern. Fasziniert von ihrem blonden Haar und der hellen Haut entführen die Männer sie in den Orient. Als Junge getarnt wird sie unter einem mächtigen Herrscher zum Assassinen ausgebildet. Mit neuem Selbstbewusstsein und Schwert sucht sie ihre Wurzeln und macht sich mit einer Karawane auf den langen Weg nach Schottland. Dort denkt Enja nicht daran, sich in die patriarchalischen Zwänge zu fügen und beansprucht Besitz für ihren eigenen Clan.

Dies führt zu einem erbitterten Kampf gegen den englischen König, der sie in die Hände der Schotten treibt. Denn sie will mehr als nur Besitz; sie will Anerkennung und Macht. Mitten im Unabhängigkeitskrieg muss sie sich entscheiden zwischen ihrem eigenen Weg und den der Liebe. Vorverkauf bei Stadtbücherei Krumach, Telefon 08282/82097, abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903. (k)