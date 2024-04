Krumbach

vor 17 Min.

Schranke an Bahnübergang in Krumbach öffnet nicht

Die Schranke am Bahnübergang in der Nattenhauser Straße öffnet sich nicht mehr.

Die Schranke am Bahnübergang in der Nattenhauser Straße in Krumbach ist defekt. Derzeit regelt die Polizei den Verkehr.

Der Verkehr in Krumbach ist ins Stocken geraten: Die Schranke am Bahnübergang in der Nattenhauser Straße öffnet sich seit 13.30 Uhr nicht mehr. Die Polizei ist derzeit vor Ort, um "den Knoten" aufzulösen. Involviert in den Stau seien auch größere Lastwagen, die nicht einfach umdrehen könnten, informierte die Polizei. Ein Techniker der Bahn sei unterwegs, hieß es außerdem. (AZ)

Themen folgen