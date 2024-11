Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums tauchen ein in die Krumbacher Stadtgeschichte

Wie sah Krumbach früher aus? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Klasse 9a des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums in den vergangenen Wochen zusammen mit ihrer Lehrerin Franziska Scheule-Walter. Der Kunstunterricht geriet zum richtigen Ratespiel, bei dem es galt, die Orte der historischen Stadtansichten von Straßenzügen und markanten Einzelgebäuden im heutigen Krumbach zu finden. Das ging nicht ohne Staunen ab, darüber, dass manche Ecke nicht wiederzuerkennen ist, weil sie sich so stark durch Überbauung der Häuser und Abrisse verändert hat. Als Beispiel ist hier die Bahnhofstraße zu nennen.

Der Fachlehrplan der 9. Klasse für Kunst sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler ins Thema Fotografie eingeführt werden und sich mit Perspektive, „Komposition, (…) Bildanalyse, Bildaufbau und Blickachsen“ beschäftigen sollen. Dabei kann Architektur in den Blick genommen und Bilder nachgestellt werden. All das geschah in dem Projekt.

Auch beim Heritage-Slam sind die Motive zu sehen

Besonders spannend war es, die exakt gleiche Perspektive der historischen Aufnahmen zu suchen und ihr mit eigenen Fotos der aktuellen Ansicht zu entsprechen. Diese Einstmals-Früher-Gegenüberstellungen können aktuell in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums angesehen werden. Auch beim Heritage-Slam, der Veranstaltung des Denkmalnetz Bayern im Krumbacher Stadtsaal am 15.11. um 19.30 Uhr, und bei der öffentlichen Jahrestagung im Gasthaus Munding am Folgetag, 16. November (ab 8.30 Uhr), sind die Motive zu sehen.

Zudem ist eine „Freiluft-Ausstellung“ aus 52 historischen Ansichten im gesamten Innenstadtgebiet installiert. Vier Wochen lang hängen die Bilder an der Stelle, an der sie vor rund 100 Jahren aufgenommen wurden. Die finanzielle Unterstützung durch den Heimatverein Krumbach und die Buchdruckerei Müller ermöglichte das Projekt, mit dem sich junge Menschen eine historische Tiefendimension ihres Lebensraumes erschließen konnten, heißt es abschließend in der Mittelung des Heimatvereins. (AZ)