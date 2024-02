Schülergruppen sollen an der Berufsschule aneinandergeraten sein

Mehrere Polizeiautos sind am Mittwochmittag zur Berufsschule nach Krumbach gefahren. Dort gab es laut ersten Informationen eine Schlägerei unter Schülern.

Eine Schlägerei unter Schülern an der Berufsschule in Krumbach rief gegen 12.50 Uhr am Mittwoch die Polizei auf den Plan. Es wird ermittelt wegen Körperverletzung. Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind wohl zwei Schülergruppen aneinandergeraten. Die Gründe dafür, die Anzahl der Beteiligten und ob es ernsthaft Verletzte gab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (adö)