Krumbach

06:00 Uhr

Schülerinnen und Schüler bieten kammermusikalische Vielfalt in Krumbach

Das Vokalensemble (Leitung: Peter Neuburger) präsentierte das sanft-melancholische Liebeslied "Come again" des englischen Renaissance-Musikers John Dowland beim Kammermusikabend des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach.

Plus Beim Konzertabend im Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Akteurinnen und Akteure.

Von Thomas Niedermair

Ein schönes und unterhaltsames Programm, das Einblicke in fünf Jahrhunderte Musikgeschichte ermöglichte, präsentierten junge Talente in der gut besuchten Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG). Den anregenden Kammermusikabend, der Werke von der Renaissance bis zur Moderne aufbot, gestalteten die in unterschiedlichen Besetzungen auftretenden Schüler gemeinsam mit ihren Musiklehrern. Wie sich Einsatz und Engagement der betreuenden Lehrkräfte (Peter Kovac, Susanne und Thomas Freier, Silvia Kolb, Elisabeth und Peter Neuburger) auf die Förderung der Musikalität der Jugendlichen auswirken, konnte bei dem kurzweiligen Konzert nachvollzogen werden.

Das SKG-Orchester eröffnete den Kammermusikabend in Krumbach

Eröffnet wurde der musikalische Reigen mit der "Isländischen Melodie" des skandinavischen Komponisten Johan Severin Svendsen (1840-1911). In dem Werk werden isländische Volkslieder verarbeitet stimmig interpretiert vom SKG-Orchester unter Leitung von Peter Kovac. Carina Fischer (Violine) und Clara Schwarzmann (Viola) mit "Sonatina und Passepied" von Georg Friedrich Händel folgten undinterpretierten die Stücke klangschön. Mit dem lebhaften "Andantino" aus der Sonate II des britischen Komponisten Malcolm Arnold (1921-2006), setzte das sensibel-einfühlsame Klarinettenspiel von Jessica Paul wirkungsvolle Akzente. In die Epoche der Romantik entführten anschließend Svenja Dempf (Violine) und Leon Dempf (Klavier), deren Darbietung von "Auf Flügeln des Gesanges", Felix Mendelssohn-Bartholdys Vertonung des gleichnamigen Gedichtes von Heinrich Heine, viel Beifall erntete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen