Krumbach

12:30 Uhr

Schulanfänger und Pubertierende leiden besonders in der Pandemie

Am Freitag gibt es Zeugnisse. Ein Erziehungsberater aus Krumbach gibt Tipps, was man bei Problemen tun kann.

Plus Schlechtes Zwischenzeugnis? Ein Krumbacher Erziehungsberater klärt über die Probleme Jugendlicher auf und gibt Tipps, was man bei schlechten Noten tun kann.

Von Gertrud Adlassnig

Wenn am Freitag in über 50 allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Günzburg die Zeugnisse verteilt werden, stehen Triumph und Verzweiflung wieder nahe beieinander. Zeugnisse haben für die meisten Eltern und Schüler die Qualität eines Urteils. Und wenn dieses nicht so ausfällt, wie es erhofft wird, bricht so manche heile Welt zusammen. Aber in vielen Familien sind schon lange vor der Zeugnisverteilung Probleme aufgetreten, seit Mitte 2021 steigt der Beratungsbedarf, der bei Erziehungsberater Artur Geis und seinem Team in der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Krumbach ankommt, kontinuierlich an und hat sich um 15 Prozent gesteigert.

