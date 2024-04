Krumbach

„Schwätza statt Hetza“: Die Krumbacher Grünen starten Diskussionsreihe

Plus Nicht über Landwirte, sondern mit ihnen sprechen, das haben sich die Krumbacher Grünen vorgenommen und diskutierten kürzlich mit einem Bio-Landwirt.

Von Tanja Hille

Der Ortsverband Krumbach von Bündnis 90/Die Grünen hat kürzlich im Gasthaus Munding in Krumbach seine öffentliche Diskussionsreihe unter dem Motto „Schwätza statt Hetza“ gestartet. Den Initiatorinnen und Initiatoren ist wichtig, miteinander zu reden, anstatt übereinander. Aufgrund der sogenannten Bauernproteste boten sie an diesem Abend einen Stammtisch mit offenem Diskurs zum Thema „Ökologische Landwirtschaft in Bayern“ an.

Krumbacher Landwirt baut Urgetreide wie Dinkel und Emmer an

Dazu wurde der Krumbacher Michael Wiedemann eingeladen, um zusammen über Landwirtschaft zu diskutieren. Wiedemann ist Bio-Landwirt. Seit 1788 gibt es den landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Öko-Saatgut für andere Öko-Betriebe ist sein wichtigstes Erzeugnis. Mit 190 Hektar Fläche zählt sein Betrieb zu den größeren in der Region. Auf seinen Feldern wächst eine große Vielfalt an verschiedenen Kulturen, unter anderem auch Urgetreide wie Dinkel und Emmer. Speisegetreide oder Senfkörner bereitet er für Naturland, ein Verband für ökologischen Landbau, oder für die Allgäuer Lebensmittelkette Feneberg für deren Eigenmarke „Von Hier“ auf.

