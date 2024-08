Schwarzer BMW im Pfarrer-Weiß-Weg in Krumbach beschädigt

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 28. August, 22 Uhr bis Donnerstag, 19 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw im Pfarrer-Weiß-Weg in Krumbach. Der Halter hatte seinen schwarzen BMW dort geparkt. Am nächsten Tag stellte er laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von circa 4.500 Euro auf der linken Fahrzeugseite fest. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)