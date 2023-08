Schwer verletzt nach Fahrradunfall in Krumbach

Ein 86-Jähriger stürzt beim Krumbad vom Pedelec und verletzt sich schwer. Schuld war eine Fahrbahnerhebung.

Am Dienstag gegen 14.50 Uhr kam es in der Bischof-Sproll-Straße in Krumbach zu einem Fahrradsturz mit schweren Folgen. Ein 86-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem Pedelec in westlicher Richtung auf der Bischof-Sproll-Straße beim Krumbad. An einer Fahrbahnerhebung zur Geschwindigkeitsreduzierung stürzte der Mann. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Fremdbeteiligung. Der 86-jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der am Fahrrad entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, heißt es in den Angaben der Polizei. (AZ)