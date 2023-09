Schwerer Verkehrsunfall in Krumbach: B16 gesperrt

Nach einem schweren Unfall ist die B16 in Krumbach aktuell gesperrt. Die Polizei meldet einen Frontalzusammenstoß, Rettungskräfte sind vor Ort.

Am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr hat sich in Krumbach auf der B16 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aktuell laufen die Rettungsarbeiten. Wie die Polizei in einer Erstmeldung bekannt gab, handelt es sich um einen Frontalzusammenstoß, eine Person ist eingeklemmt. Die Bundesstraße ist komplett gesperrt. (AZ)