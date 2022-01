Diamantene Hochzeit: In Krumbach fanden die Arabacis ihr Glück

Plus Seit 60 Jahren ist das Ehepaar Arabaci verheiratet. Im östlich von Istanbul gelegenen Izmit begann ihr gemeinsamer Lebensweg. In welchem Krumbacher Traditionsbetrieb Hüseyin lange arbeitete.

„Ich schaue gerne Menschen an“, verrät Şükran Arabaci. Besonders jene, die auf sie einen besonders liebevollen Eindruck machen. Die 76-Jährige geht oft spazieren – vor allem im Stadtpark. Ihre Hände bewegen sich fast so schnell, wie die Worte ihren Mund verlassen. Şükran Arabaci erzählt gerne. Und lacht noch viel lieber. Natürlich erst, wenn für alle Tee auf dem Tisch steht.