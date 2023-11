Seit 20 Jahren Mittelschwabens Juwel: Das Heimatmuseum in Krumbach

Das Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach lässt alte und jüngere Erinnerungen sichtbar werden. Welche Rolle "Schwabenherzog" Simnacher beim Aufbau des Museums spielte.

Es dauerte schon etwas länger als die üblichen Kinder- und Jugendjahre, bis das Mittelschwäbische Heimatmuseum im Jahr 2003 herangewachsen war und nach Jahren auf wackligem Fuß endlich auf festen Beinen stand. Heute bietet es neben einer Dauerausstellung, die 2017 um eine Abteilung über die Heimatvertriebenen ergänzt wurde, das Jahr über bis zu sechs Sonderausstellungen, darunter die Krippenschau, die heuer mit einer Jubiläumsausstellung aufwartet.

1995 wurde der Zweckverband Mittelschwäbisches Heimatmuseum gegründet, an dem sich der Heimatverein und die Stadt Krumbach sowie der Landkreis Günzburg beteiligen. Während Stadt und Landkreis finanzielle Träger sind, steuert der Heimatverein seinen Objektbestand bei. Dieser umfasst unglaublich vielfältige Sammlungen, die seit Gründung des Vereins im Jahre 1932 zusammengetragen wurden.