Krumbach

vor 52 Min.

Seit fast 30 Jahren ist Herbert Haas Chef des Krumbacher Kachelofens

Heute ist der Kachelofen am Marktplatz in Krumbach ein modernes Restaurant mit Hotel. Herbert Haas und Tochter Laura sind darin federführend. Einst hieß das Gasthaus „Grüner Baum“.

Plus Ob Brand oder Energiekrise – eine Herausforderung folgt auf die nächste für den Familienbetrieb. Doch das Geschäft in Hotel und Restaurant läuft.

Von Dominik Thoma

Es ist die Kombination aus Tradition und Moderne, die den Kachelofen in Krumbach auszeichnet. Wer die Treppenstufen zum Eingang hinaufsteigt und die braune Holztür öffnet, blickt in einen traditionell eingerichteten Raum. Man sieht klassische braune Holztische mit Holzstühlen und Holzbänken. Kombiniert wird dies mit dominantem Rot, das vor allem durch die roten Sitzpolster und rot-weißen Wände heraussticht. Doch hinter der traditionellen Optik der Gaststätte steckt ein modernes Konzept.

Wer beim Kachelofen abends oder sonntagmittags reserviert, erhält nicht nur eine Uhrzeit, sondern ein Zeitfenster von eineinhalb Stunden. Denn der Kachelofen wird zu diesen Zeiten nacheinander doppelt belegt, weil das Restaurant nämlich mit 70 Sitzplätzen im Innenraum nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung hat. In der Sommersaison von Mai bis September verfüge man zusätzlich über 100 Plätze im Außenbereich. Doch auch die restliche Jahreszeit wolle man so vielen wie möglich die Chance zu geben, einen Platz zu erhalten, erklärt Restaurantleitung Laura Haas. Und deshalb die zweifache Vergabe. In der Regel sei diese Zeit auch mehr als ausreichend für die Gäste. Die Doppelbelegung sei auch durch die schnelle Küche und den schnellen Service möglich. Bis das Essen nach der Bestellung auf dem Tisch landet, dauert es laut der 24-Jährigen durchschnittlich nur 20 Minuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen