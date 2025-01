Seit Jahrzehnten stehen sie im Dienste der Gesundheit

Im Rahmen ihrer Betriebsfeier durfte Apothekeninhaberin Kathrin Müller-Jedelhauser vier langjährige Mitarbeiterinnen der Bahnhof-Apotheke Krumbach für ihre bemerkenswerten Jubiläen ehren: Roswitha Dreher (PTA) für 40 Jahre, Regina Dorias (PKA) für 30 Jahre und Yvonne Rotter (PKA) und Susanne Huber (PTA) für jeweils 20 Jahre. Mit großer Freude und Dankbarkeit blickte sie auf die vielen gemeinsamen Jahre zurück, in denen diese engagierten Frauen nicht nur Teil des Teams, sondern auch eine tragende Säule der Apotheke waren. Kathrin Müller-Jedelhauser betonte, wie stolz und glücklich sie ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. „Wir haben so viel zusammen erlebt, gestaltet und uns gemeinsam weiterentwickelt. Euer Engagement, eure Hilfsbereitschaft und die Offenheit für Neues sind unbezahlbar“, sagte sie. Ein herzliches Dankeschön ging an alle vier Mitarbeiterinnen für ihre wertvolle Unterstützung, ihre Loyalität und ihren unermüdlichen Einsatz. Im Bild: Roswitha Dreher, Susanne Huber, Apothekenleiterin Kathrin Müller-Jedelhauser, Regina Dorias und Yvonne Rotter.

