Seitenspiegel eines Autos beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer streift ein in Krumbach parkendes Auto. Ohne sich weiter zu kümmern, fährt er oder sie weiter.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag mit einem schwarzen Auto ein anderes Fahrzeug gestreift. Dieses parkte laut Polizeibericht in der Dr.-Schlögel-Straße in Krumbach in westlicher Richtung am Straßenrand. Beim Vorbeifahren streifte die Fahrerin oder der Fahrer das geparkte Auto mit dem Außenspiegel. Dabei entstand an dem Außenspiegel des parkenden Autos ein Schaden von circa 100 Euro. Die oder der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den beschädigten Außenspiegel zu kümmern.

Außenspiegel in Krumbach beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei gibt an, dass es sich um ein schwarzes Auto handelte. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)