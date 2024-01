Krumbach, Senden

12:42 Uhr

IPad, Playstation und Co. gestohlen: Schuldiger Paketbote wird bestraft

Als sieben Pakete nie an die richtige Haustür in Senden ankamen, wurde der Inhaber der Krumbacher Logistikfirma stutzig.

Plus Ein Paketbote aus Krumbach nimmt die teuren Päckchen lieber selbst an, als sie an der richtigen Haustür abzuliefern. Nun steht der 30-Jährige vor Gericht.

Die Situation kennt man: Per Mausklick etwas im Internet bestellt, soll das Paket in drei Tagen ankommen. Sehnsüchtig wartet man auf das neue iPad, die neue Kaffeemaschine oder die neue Playstation. Ärgerlich, wenn die Klingel am besagten Tag still bleibt. Doch die Sendungsverfolgung zeigt an: Ware erfolgreich zugestellt. Wie kann das sein? So ging es im August 2022 sieben Menschen aus Senden (Kreis Neu-Ulm). Trotz ausgestellter Empfangsbestätigung kam das jeweils bestellte Paket nie zu Hause an. Konnte es auch nicht, wie sich später herausstellt. Der damals 29-jährige Paketbote steckte sich die Ware selbst zu. Diese Diebstähle werden dem untreuen Zusteller nun knapp eineinhalb Jahre später vor dem Amtsgericht Memmingen vorgeworfen.

Der Angeklagte wird von zwei Polizeibeamten erst kurz vor Prozessbeginn in den Gerichtssaal geführt. Als er diesen betritt, scheint er den ganzen Raum einzunehmen. Die Beamten um einen Kopf überragend, füllt der Hüne den Türrahmen aus. Doch als er sich setzt, schwindet der erste Eindruck. Dem ehemaligen Paketboten ist Anspannung anzumerken. Er nickt übereifrig mit dem Kopf, als ihm der Dolmetscher die Anklage übersetzt: besonders schwerer Diebstahl in drei Fällen. Dem im europäischen Ausland geborenen Beschuldigten wird vorgeworfen, Waren im Wert von mehr 5000 Euro gestohlen zu haben – als Paketbote für eine Firma aus Krumbach.

