Senior fährt unsicher und fällt der Polizei auf

Er fuhr total unsicher, darum zog die Polizei einen älteren Herrn am Freitag in Krumbach aus dem Verkehr.

Am Freitag ist der Polizeiinspektion Krumbach gegen 9 Uhr ein Pkw gemeldet worden, welcher sehr unsicher und verkehrsgefährdend von Niederraunau nach Krumbach unterwegs war. Der 85-jährige Fahrzeugführer konnte in Krumbach durch die Streife angehalten werden. Er befand sich in schlechter gesundheitlicher Verfassung und war nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen, berichtet die Polizei. Offenbar war er auch mehrmals mit seinem Pkw gegen Bordsteine und Ähnliches gefahren. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt von den Beamten unterbunden. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Ein Fremdschaden konnte durch die Streife bislang nicht festgestellt werden. Verkehrsteilnehmer, welche unter Umständen durch den 85-Jährigen geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, zu melden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (AZ)