Seniorin klaut in Krumbacher Verbrauchermarkt Textilien und Kosmetik

Eine 75-jährige Frau wird beim Ladendiebstahl in einem Krumbacher Verbrauchermarkt ertappt, nachdem Kunden auf sie aufmerksam wurden.

In einem Verbrauchermarkt in der Brühlstraße in Krumbach ist es am Samstag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Laut der Krumbacher Polizei hat sich eine 75-Jährige während ihres Einkaufes gegen 13.50 Uhr dazu entschlossen, Textilien und Kosmetika im Wert von ungefähr 30 Euro zu entwenden. Da das Verhalten der Frau weitere Kunden irritierte, wurde sie letztendlich ertappt. (AZ)