Seniorin übersieht rote Ampel in Krumbach: 14.500 Euro Schaden

Eine 81-jährige Autofahrerin fährt über eine rote Ampel und stoßt mit einem einbiegenden Auto zusammen. Schuld soll laut Polizeibericht die Sonne sein.

Eine 81-Jährige ist in Krumbach in eine Ampelkreuzung eingefahren, obwohl sie keine Vorfahrt hatte. Laut Polizeibericht fuhr die Seniorin am Donnerstagmittag in der Raunauerstraße in südliche Richtung. Statt an der roten Ampel zu stehen, nahm die Autofahrerin einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt. Die 81-Jährige stößt mit dem anderen Auto im Front- bzw. Seitenbereich zusammen. Dabei verletzte sich der Fahrer des einbiegenden Autos leicht.

Seniorin übersieht in Krumbach rote Ampel wegen tiefstehender Sonne

Die Polizei gibt an, dass die Seniorin die rote Ampel aufgrund der tiefstehenden Sonne missachtete. Nach dem Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 14.500 Euro. (AZ)