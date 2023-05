Seniorin will viel Geld abheben: Bankmitarbeiter verhindert Telefonbetrug

Erneut geben sich Betrüger als Staatsanwalt aus und fordern von älteren Menschen eine hohe Kaution. In Krumbach wird ein solcher Betrug im letzten Moment gestoppt.

Ein Mitarbeiter einer in Krumbach ansässigen Bank hat am vergangenen Dienstag verhindert, dass einer 76-jährigen Kundin ein Betrugsschaden in Höhe von 35.000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Seniorin im Vorfeld einen Anruf eines Betrügers, der sich als Staatsanwalt ausgab. Durch eine geschickte Gesprächsführung gab die Frau gegenüber dem Anrufer den Namen ihrer Kinder preis. Darauf erzählte der Betrüger der Frau, dass deren Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall hatte.

Bank verweigert Auszahlung wegen Betrugsverdacht

Um eine Haft für den Sohn zu vermeiden, wurde die Seniorin aufgefordert, eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro zu bezahlen. Der Anrufer baute solch einen Druck auf, dass die Seniorin die Geschichte glaubte, zur Bank fuhr und das Geld abheben wollte. Der aufmerksame Bankmitarbeiter verweigerte jedoch die Auszahlung des Geldes, obwohl die Seniorin mehrmals darauf bestand und angab, dass sie das Geld für einen Hauskauf der Tochter benötige.

Erst nach einer Rücksprache mit ihrer Familie erkannte die Seniorin den versuchten Betrug. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet darum, die Betrugsmasche innerhalb der Familie anzusprechen und ältere Familienmitglieder über die Betrugsmasche zu informieren und zu sensibilisieren. Die Übergabe von Bargeld an angebliche Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Gerichten, um eine Haft abzuwenden, ist nicht möglich.

Krumbacher Ex-Polizist überwältigte Geldabholer

Im März versuchten Betrüger mit der gleichen Masche, ans Geld eines Seniors aus Krumbach zu kommen (wir berichteten). Doch sie legten sich mit dem Falschen an. Der Angerufene war pensionierter Polizist, witterte den Betrug und überwältigte schließlich einen Geldabholer in seinem Garten. Die richtige Polizei nahm den Mittäter danach fest. (AZ)

