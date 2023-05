Shampoo-Lieferung wird in Krumbach durch unbekannten Täter entwendet

Welche Probleme es bei der Auslieferung von Online-Bestellungen geben kann, zeigt ein Fall aus Krumbach.

Eine am Krumbacher Galgenberg wohnende 27-jährige Frau bestellte über den Online-Versandhändler Amazon ein Shampoo über 20 Euro, welches laut Amazon am 12. Mai, um 15:58 Uhr vom Zusteller an einen namentlich nicht bekannten Nachbarn der Geschädigten ausgehändigt wurde. Als die Geschädigte um 17.30 Uhr nach Hause kam, war laut Polizei kein Paket vorhanden. Außer der Geschädigten wohnen noch zwei weitere Parteien in dem Haus, von denen aber keiner ein Paket angenommen habe. Sehr oft werden Amazon-Lieferungen lediglich an der Haustür/Treppenhaus hinterlegt, wobei der Zusteller aber vermerkt, die Lieferung einem Nachbarn ausgehändigt zu haben. Offensichtlich wurde die Lieferung hier ebenfalls im Treppenhaus abgelegt und anschließend durch "Unbekannt entwendet". (AZ)