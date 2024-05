Krumbach

13:13 Uhr

Sicherungskasten am alten Rathaus beschädigt

In Krumbach wurde laut Meldung der Polizei ein Sicherungskasten im Bereich des alten Rathauses beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden an einem Sicherungskasten am alten Rathaus in Krumbach auf rund 150 Euro und bittet um sachdienliche Hinweise.

Durch die Sicherheitswacht wurde der Polizeiinspektion Krumbach am Dienstag, gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass am alten Krumbacher Rathaus ein Sicherungskasten beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter beschädigte laut Polizei vermutlich in den Stunden zuvor das Krumbacher Schloss mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 150 Euro geschätzt. Personen, welche Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)

