Krumbach

06:15 Uhr

Sie haben sich in Krumbach den steilen Hängen des Lernens gestellt

Die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2023 der Realschule Krumbach in Festkleidung. Nach der Zeugnisübergabe ging es direkt zum Abschlussball.

Plus Bei der Schulabschlussfeier an der Krumbacher Realschule findet nicht nur Rektor Rudolf Kögler lobende Worte für die Absolventinnen und Absolventen.

„Seid mutig, seid leidenschaftlich und glaubt an Euch selbst“, gab Rektor Rudolf Kögler den 78 Schülerinnen und Schülern der zehnten Klassen der Realschule Krumbach mit auf den Weg, die, begleitet von jeder Menge guter, aufmunternder Worte, ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen konnten. „Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch vornehmt“, ermutigte der Schulleiter. Als „äußerst respektable Leistung“ bewertet die Schulleitung auch den Gesamtnotenschnitt, der bei 2,58 liegt. 19 Absolventen haben sogar eine Eins vor dem Komma.

In seiner Rede verglich der Rektor die Absolventen mit Bergsteigern, die, ihre „Rucksäcke mit Wissen und Lernbereitschaft gepackt“, bereit waren, sich „den steilen Hängen des Lernens zu stellen.“ Sicherlich habe es Momente gegeben, „in denen Euch der Atem stockte und Ihr Euch gefragt habt, ob Ihr den Gipfel jemals erreichen würdet“, meinte Kögler. Und dann waren da ja auch noch die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, die einen wesentlichen Teil der Realschulzeit der Jugendlichen bestimmt hätten.

