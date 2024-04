Krumbach

06:00 Uhr

Sie kam, sang und siegte: Ein Krumbacher Abend über das Singen

Landfrauen singen gemeinsam aus einem Liederbuch. Dagmar Held traf sie 1993 in deutsch besiedelten Dörfern der Karpaten-Ukraine.

Plus Die Deutschen sind laut Dagmar Held eine stumme Nation. Das will die Volksliedforscherin ändern. Bei einer Veranstaltung über den Gesang, der mehr ist als schöner Klang.

Manch einer macht es unter der Dusche, die andere tut es am liebsten im Auto: singen. Dabei geht es für die Menschen um viel mehr als reine Unterhaltung. Denn Singen kann glücklich machen, stiftet Sinn und vergemeinschaftet Individuen. Um die größere Bedeutung des Singens für den Menschen soll es am Donnerstagabend in Krumbach gehen. Eingeladen sind alle, denn: Singen kann jede und jeder.

Wenn Dagmar Held, Leiterin der Forschungsstelle für Volksmusik in Schwaben, den tieferen Sinn des Singens erklären soll, zitiert sie gerne den Musiker Sir Yehudi Menuhin: "Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen: denn sie ist die natürlichste und einfachste Weise, in der wir ungeteilt da sind und uns ganz mitteilen können.“ Daher hat Dagmar Held die feste Überzeugung, dass alle Menschen singen können. Klar, ein bisschen müsse man die Stimme schon trainieren. Doch grundsätzlich ist Singen die Art des Musizierens, die keine Hürden stellt.

