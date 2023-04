Sie sind da, wenn es schwierig wird: THW in Krumbach feiert 70. Jubiläum

Plus Im Klosterbräuhaus Ursberg feierte das THW Krumbach Jubiläum und die Amtsübergabe seiner Führung in jüngere Hände. Wer die Arbeit alles würdigte.

Doppelten Grund zum Feiern hatte das THW Krumbach am Wochenende. Nach zehnjähriger Dienstzeit verabschiedeten sich der Ortsbeauftragte und sein Stellvertreter aus der ersten Reihe, um künftig zwar weiterhin Hilfe zu leisten, aber die leitende Verantwortung in jüngere Hände zu geben.

Mit den Brüdern Pilz hat das THW nun einsatzfreudige und kompetente Nachfolger gefunden. Michael Pilz folgt auf Thomas Drexel, dessen Stellvertreter Wolfgang Schierle wird durch Andreas Pilz abgelöst. Doch damit nicht genug: Das Technische Hilfswerk Ortsverband Krumbach konnte zudem sein 70-jähriges Bestehen feiern und ist somit nur zwei Jahre jünger als die Bundesanstalt. Zum doppelten Festakt waren nicht nur die eigenen Aktiven und Ehemaligen geladen, sondern auch Kollegen der Ortsverbände im Bereich der Regionalstelle Kempten geladen und auch Vertreter der örtlichen "Blaulichtorganisationen": also Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Wasserwacht, Hilfsorganisationen, die die Berechtigung haben, für ihre Hilfseinsätze mit Blaulicht unterwegs zu sein.