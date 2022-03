70 Jahre im Alpenverein: Krumbacher erzählen von ihren Abenteuern

Von Hans Bosch - vor 38 Min.

Malchen Fischer, Hans Rieß und Ernst Romeser sind seit 70 Jahren Mitglieder der Krumbacher Alpenvereinssektion. Sie werden bald geehrt. Was sie alles erlebt haben.

In ihren ersten Vereinspässen steht die Jahreszahl 1952. Dies besagt, dass die „Bürgermeistermutter“ Malchen Fischer, der spätere Polizeibeamte Hans Rieß und der Besteckgraveur Ernst Romeser seit 70 Jahren Mitglied der Sektion Krumbach im Deutschen Alpenverein sind, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Die drei Vereinsmitglieder werden deshalb im Rahmen der Hauptversammlung am 2. April eine nicht alltägliche Ehrung erfahren. Bereits als Kinder waren sie mit ihren Eltern unterwegs, reiften zu echten Bergfreunden und blieben ihrem Hobby soweit möglich bis heute treu. Auf ihren Touren erlebten sie Natur pur, Sonnenschein und Schneesturm, heikle Situationen an und im Fels, unvergessliche Gipfelerlebnisse, aber auch tragische Ereignisse fehlen nicht. In Gesprächen mit der Redaktion wussten sie darüber einiges zu erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .