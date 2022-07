Sie verabschieden sich von der Berufsfachschule Krumbach

41 Schüler und Schülerinnen der Berufsfachschule erhalten in Krumbach die Zeugnisse. Besonders gewürdigt werden die Jahrgangsbesten.

In diesem Schuljahr wurden bei strahlendem Sonnenschein 24 staatlich geprüfte Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen, 13 staatlich geprüfte Sozialbetreuer und Sozialbetreuerinnen sowie Pflegefachhelfer und Pflegefachhelferinnen sowie vier staatlich geprüfte Absolventen und Absolventinnen der Ernährung und Versorgung in der Turnhalle der Berufsfachschule Krumbach verabschiedet. Daneben wurden auch elf Absolventinnen verabschiedet, die als externe Teilnehmer erfolgreich insgesamt 14 theoretische und praktische Prüfungen für den Abschluss der staatlich geprüften Kinderpflegerin ablegten.

Musikalisch wurde die Zeugnisverleihung von Schülerinnen der zehnten Klasse Kinderpflege und den Lehrkräften Christine Schrag und Walter Müller begleitet. Außenstellenleiter Müller griff bei seiner Begrüßung das Thema des Eingangsliedes "You Raise Me up" auf. Er betonte dabei, dass man auch in schweren Zeiten Menschen an seiner Seite haben sollte, die einem beistehen und unterstützen.

Die Absolventen und Absolventinnen der Krumbacher Berufsfachschule im Bereich Sozialpflege. Foto: Bsgz

Für die Klassenbesten des jeweiligen Ausbildungsberufes gab es eine Ehrung und ein individuelles Buchgeschenk. Bei der Kinderpflege war das die Schülerin Ayse Ata mit einem Notendurchschnitt von 1,87. Bei der Ernährung und Versorgung erreichte die Schülerin Franziska Miller die Abschlussnote 2,2 und in der Sozialpflege die Schülerin Tamara Kandemir die Gesamtnote 1,88. Nach der Zeugnisübergabe hielten die jeweiligen Klassensprecherinnen eine kurze Rede, in der sie sich unter anderem bei der Leiterin der Berufsfachschulen, Karin Gaisbauer, für ihre Geduld und ihr Engagement bedankten.

Die Absolventinnen der Staatlichen Berufsfachschule in Krumbach im Bereich Ernährung und Versorgung. Foto: Bsgz

Insgesamt zehn Schülerinnen der Berufsfachschule für Kinderpflege nahmen dieses Schuljahr an dem drei-wöchigen EU-Austauschprojekt Erasmus+ teil. In selbst gedrehten Videos stellten sie ihre Länder sowie das jeweilige Kindergarten-Konzept vor. Alle Schülerinnen sprachen von prägenden Erfahrungen, die sie unter anderem in Österreich, Finnland sowie Spanien erleben durften. Das Erasmus-plus-Team um Annika Wollmann und Matthias Einsiedler sprach in ihrer Rede von einem zuvor "weißen Blatt", das die Schülerinnen mit ihren Aufenthalten beschriftet hätten, und von Erfahrungen, die ihnen niemand mehr nehmen könne. In Zukunft könnten auch Berufsfachschüler und Berufsfachschülerinnen der Ernährung und Versorgung sowie der Sozialpflege am Erasmus+ Projekt teilnehmen, so Einsiedler.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Erasmus-Programm. Foto: Bsgz

Nach dem offiziellen Teil trafen sich alle Anwesenden im Innenhof der Schule zu Häppchen und Getränken. Zubereitet wurden die Speisen von den zehnten Klassen der Ernährung und Versorgung und Kinderpflege unter Mithilfe ihrer Lehrerinnen Barbara Lipp, Julia Mändle und Annika Wollmann. (AZ)