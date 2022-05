Sieben Rehe im Raum Krumbach von Autos angefahren

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Wildunfällen in Krumbach und Umgebung. Die Polizei gibt Tipps für den Umgang mit solchen Unfällen.

Im Raum Krumbach sind am vergangenen Wochenende sieben Rehe von Autos erfasst worden. Alle Autofahrer und -Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt laut Krumbacher Polizei bei ungefähr 15.000 Euro.

Dass Wildunfälle im Frühling häufiger vorkommen, liege laut Polizei an dem wachsenden Gras auf Wiesen. Rehe kommen aus dem Wald, weil sie auf den Wiesen fressen wollen. Zwischen dem Wald und den Wiesen müssen sie häufig Straßen überqueren. Wildtiere können nicht einschätzen, wie schnell Autos fahren und springen auch dann vor Autos, wenn sie nicht weit entfernt sind. Die Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Das tun sie vorwiegend in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung.

Wildunfälle müssen gemeldet werden

Die Polizei rät Autofahrenden deshalb, vorausschauend zu fahren. Auch, wenn sich viele Wildunfälle trotz vorsichtiger Fahrweise nicht verhindern lassen. Von Ausweichmanövern rät die Polizei ausdrücklich ab, weil sie häufig dafür sorgen, dass Autos in den Gegenverkehr oder gegen Bäume fahren. Dann sei der Schaden größer, als bei einem Zusammenstoß mit einem Reh, teilt die Polizei mit.

Kommt es zu einem Zusammenstoß, sollten Autofahrer anhalten und die Unfallstelle sichern. Dann sollten sie die Polizei informieren, damit diese den Wildunfall aufnehmen und für die Versicherung bestätigen kann. Überfahrene Wildtiere dürften Autofahrer laut Polizei nicht mitnehmen, weil das strafbar sei. Um das getötete oder verletzte Tier kümmert sich der Revierinhaber, der von der Polizei informiert wird. Auch wenn ein Tier nur angefahren worden ist und wieder verschwindet, sollten wegen des Tierschutzes Polizei und Jäger informiert werden.

Außerdem schreibt das bayerische Jagdgesetz vor, dass der Führer eines Fahrzeugs, welcher Schalenwild, zu dem auch Rehwild gehört, durch An- oder Überfahren verletzt oder tötet, dies unverzüglich dem Revierinhaber oder der nächst erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen hat. Bei einem Verstoß gegen diese Pflicht droht ein Bußgeld. (AZ)