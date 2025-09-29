Siegerehrung im Doppelpack: Preise für Krumbachs aktivste Radler und Senioren

Die beiden von der Stadt ausgerichteten Aktionsbeiträge „Stadtradeln 2025“ und „Krumbachs Senioren-Rallye“ waren eingebunden in das aktuelle Programm der „Krumbacher Gesundheitswochen“. Den Abschluss bildete die gemeinsame Feier aller „Start und Ziel-Sieger“, ob per Zweirad - oder per pedes, am Marktplatz.

In der „Erfolgsgeschichte der Stadtradler 2025“ blätterte Krumbachs dritter Bürgermeister Klemens Ganz, ehe er, flankiert von Julia Spaun, der im Rathaus für „Wirtschaft und Tourismus“ zuständigen Mitarbeiterin, den fleißigen Radlern ihre Preise überreichte „Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerkes Klima Bündnis und Krumbach nimmt seit zwei Jahren an der Aktion teil“ stellte Ganz in seiner Begrüßung fest. Und weiter: Ziel sei es, durch Senkung der CO₂-Emission einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Durch Förderung des Radverkehrs und des Feedbacks der Radler sei auch eine Verbesserung der Radinfrastruktur zu erreichen, und nicht zuletzt diene der „Wettbewerb der Gemeinschaft“, wenn Städte und Teams „im Miteinander gegeneinander“ antreten. Allem voran aber gehe es um die eigene Gesundheitsförderung. Und so beschrieb Ganz das lokale Ergebnis der am Wettbewerb teilnehmenden Pedaltreter und zielstrebigen Zweirad-Akteure: Sie alle zusammen „erradelten“ in den drei Juliwochen 67.795 Kilometer. Das entspricht umgerechnet einer Gesamtleistung von 1,7 Mal um die Welt geradelt. Dieses bemerkenswerte Ergebnis reichte übrigens auch für Platz 2 in der Landkreis-Bewertung.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Als Radler-Teams fuhren siegreich ins Ziel: An der Spitze die 38 „Stadl-Radler Billenhausen“ mit einer Gesamtleistung von 14.915 Kilometern; damit erreichten sie auch Platz 5 in der Landkreis-Bewertung. Die weiteren vorderen Plätze im Team-Sieger-Ranking: „Scharpf Therapie & Training“ (35 Radler, 9.581 km); „Biobiker“ (26 Radler, 7.024 km); „Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben“ (16 Radler, 5.459 km).

Bester Einzel-Radler führt Arthur Vogele die Siegerliste an: Er hat 2.440 Kilometer zurückgelegt, und damit auch mit Platz 1 das oberste Treppchen in der Landkreisbewertung erreicht. Die dann folgenden Platzierungen: Johann Rampp (1.440 km), Veronika Mayer (1.363 km), Reinhard Micheler (1.196 km), Jakob Wirth (1.121 km). Felix Lutz mit Oma und Opa (1.242 km).

Mit der Einladung „Entdecken Sie die Stadt Krumbach“ hatte die städtische Seniorenarbeit Krumbach in Kooperation mit der Volkshochschule vor Ort die Teilnahme an der 5. Krumbacher Senioren-Rallye beworben. 77 Seniorinnen und Senioren beteiligten sich an der Senioren-Rallye. Diese gestaltet in Form eines informativen Spaziergangs durchs Krumbacher Städtle, beginnend im Süden vom BRK-Seniorenzentrum und in die Stadtmitte führend. An zehn ausgewählten Stationen (vom Boule-Spielfeld über den Kneipp-Rundweg mit Barfußpfad am Kumbächlein zum Marktplatzbereich) waren spezielle Fragen zu beantworten, auf dem Rallye-Teilnahmebogen zu notieren und „nach Zieleinlauf“ im Bürgerhaus abzugeben. Aus allen richtigen Einsendungen wurden dann jüngst die Gewinner ermittelt und die erfolgreichen Senioren-Rallye-Teilnehmer konnten „zur Siegesfeier“ auf dem Marktplatz geladen werden. Ihnen widmete Krumbachs Seniorenbeauftragte des Stadtrates, Johanna Herold, eine herzliche Laudatio und überreichte den Gewinnern deren „Siegerprämien.

