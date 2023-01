Krumbach

18:00 Uhr

Künstler Sigurd Rakel und die Dimension des Wortes Krieg

Sigurd Rakel an seinem Atelier-Schreibtisch mit Fotos seiner Eltern Lina und Erwin Rakel. Rakel wird am 20. Juli 2023 80 Jahre alt.

Plus In seinem 80. Lebensjahr kommt beim bekannten Krumbacher Künstler Sigurd Rakel so manche beklemmende Erinnerung zurück. Was er in seinem Geburtstagsjahr plant.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Sigurd Rakel blickt lange auf ein Schwarzweiß-Bild, er ist mit seinen Gedanken allein. "Das dürfte um 1970 gewesen sein", sagt er dann unvermittelt. Das Foto zeigt Rakel, dahinter mit einem hintersinnigen Augenzwinkern Josef Oberberger, seinen Professor und Lehrmeister an der Münchner Kunstakademie. 1970? Allein diese Jahreszahl lässt ahnen, wie intensiv Rakel über Jahrzehnte hinweg Kunst und Kultur in der Region geprägt hat. Eine Art Gang durch sein künstlerisches Leben: Das soll eine große Ausstellung im Ichenhauser Schulmuseum werden, die er aktuell anlässlich seines bald bevorstehenden 80. Geburtstags plant. Rakels Leben - das ist die Kunst. Doch dieses Leben ist auch ein Spiegelbild der Wendungen der Zeitgeschichte, Krieg, der Tod seines Vaters an der Ostfront. Dort, wo jetzt wieder Krieg ist.

