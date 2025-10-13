SKG mit internationalem Kontakt nach Besancon

Derzeit ist wieder eine Schülergruppe aus Besancon in Frankreich am SKG zu Besuch, um bestehende Bindungen aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen. Schülerinnen und Schüler aus der Partnerschule in Besancon verbrachten ihr erstes Wochenende bei den Gastfamilien in und um Krumbach, um dann während einer Schulwoche möglichst viele Einblicke in Schule, Land und Leute vermittelt zu bekommen. Drei Ziele waren dafür ausgewählt, zweimal geht es nach München und einmal nach Augsburg. Am Freitag stand die Begrüßung im Krumbacher Rathaus auf dem Programm, bei der Schulleiter Jochen Schwarzmann seine Freude über den guten Kontakt zum Ausdruck brachte und 2. Bürgermeister Gerhard Weiß spannende Einblicke in die Stadtratsarbeit vermittelte. Dass durch die Austausche nicht nur zahlreiche bereichernde Begegnungen ermöglicht werden, sondern teilweise auch dauerhafte Freundschaften entstanden sind, belegt nachhaltig die Bedeutung und Sinnhaftigkeit solcher Aktivitäten.

