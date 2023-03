Krumbach

vor 32 Min.

So arbeitet das Stadtbauamt nach dem Weggang von Björn Nübel

Über 17 Jahre war Björn Nübel (rechts) Stadtbaumeister in Krumbach, jetzt wird er Stadtbaumeister in Neusäß. Verabschiedet wurde er im Dezember von Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer.

Plus Bürgermeister Hubert Fischer spricht über die personelle Neuausrichtung des Krumbacher Stadtbauamtes und die Aufgaben, die jetzt anstehen.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

"Björn Nübel wechselt nach Neusäß": So lautete Ende Dezember die Überschrift unserer Geschichte, in der wir über den Wechsel des langjährigen Krumbacher Stadtbaumeisters berichteten. Doch was ist seitdem im Krumbacher Stadtbauamt passiert? Wie arbeitet das Amt aktuell und wie geht es weiter? Bürgermeister Hubert Fischer berichtet, dass die anstehenden Aufgaben im Amt teilweise neu und auf mehrere Schultern verteilt worden seien. Nach dem Weggang von Nübel sei für den Verwaltungsbereich eine neue Kraft beschäftigt worden. Wird ein neuer Stadtbaumeister oder eine neue Stadtbaumeisterin ernannt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen