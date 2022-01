Krumbach/Ursberg

vor 20 Min.

So beurteilt Krumbachs Bürgermeister die Corona-„Spaziergänge“

Einer der „Spaziergänge“ in der Krumbacher Innenstadt: Unser Bild zeigt Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Karl-Mantel-Straße.

Plus Warum Krumbachs Bürgermeister in den aktuellen Corona-„Spaziergängen“ keine Veranstaltungen sieht und was sich die Polizei mit Blick auf künftige Aktionen wünscht.

Von Peter Bauer

Wieder „rund 580 Teilnehmer“ (die Schätzung der Polizei) oder gar „weit über 600“ (so eine Angabe aus den Reihen der „Spaziergänger“). Wieder keine Reden, kein Plakat zu sehen. Doch die Ausrichtung der sogenannten „Spaziergänge“ (eine Neuauflage gab es am vergangenen Montag in Krumbach) ist klar. Sie richten sich gegen die staatliche Corona-Politik, insbesondere gegen eine Impfpflicht. Wie beurteilt Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer die Situation? „Das muss eine Demokratie aushalten“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

