So bewertet die CSU die Strategie für die Krumbacher Kreisklinik

Kliniken-Vorstand Robert Wieland stellt die Reform für die Kreiskliniken vor. Wie es mit der Krumbacher Geburtshilfe weitergeht.

Im Krumbacher Stadtrat, beim Lionsclub Günzburg, bei verschiedenen Parteien: Robert Wieland, Vorstand des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, ist derzeit ein gefragter Vortragsredner. Im südlichen Landkreis steht dabei die Frage im Raum, wie es mit der Klinik Krumbach weitergeht. Auch bei der Informationsveranstaltung der Krumbacher CSU betonte Wieland, dass er für die Klinik Krumbach eine gute Perspektive sieht.

Fachkräftemangel, dazu die bevorstehende Krankenhausreform: Wie kann unter diesen Bedingungen weiter eine flächendeckende Gesundheitsversorgung durch die Kliniken im Kreis Günzburg sichergestellt werden? Wieland hat dazu in den vergangenen Wochen ein umfassendes Konzept vorgestellt, dass Schwerpunktbildungen in den Kreiskliniken vorsieht (wir berichteten mehrfach ausführlich).

Robert Wieland betont die "Verlässlichkeit"

Die CSU-Landtagskandidatin Jenny Schack betonte: Ziel sei "vor allem der Erhalt beider Klinikstandorte in Günzburg und Krumbach" gewesen. "Das haben wir erreicht.“ Es sei wichtiger Bestandteil gewesen, nicht willkürlich Schwerpunkte zu verlagern, sondern mit klarem Plan und guten Argumenten diese neue Medizinentwicklung anzugehen. „Mit dieser Strategie sind wir vor der Welle und reagieren frühzeitig auf die sich ändernden Rahmenbedingungen. So bleiben wir auch in Zukunft verlässlich für unsere Bürgerinnen und Bürger“, fügt Klinikvorstand Wieland hinzu.

Eine Nachfrage thematisierte die Geburtshilfe in Krumbach. Wieland verwies daraufhin, dass niemand die Geburtshilfe schließen wolle. Die Herausforderung sei es, Ärzte hierfür zu gewinnen, um dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Dies müsse bereits jetzt mit Leih- bzw. Honorarärzten sichergestellt werden. (AZ)